G4S råder aktionærer til at holde sig i ro efter opkøbsrygter

Opdateret kl. 19:35 - Der er ingen sikkerhed for, at den canadiske sikkerhedskoncern Gardaworld vil gøre alvor af sin interesse for at købe den dansk-britiske sikkerhedsvirksomhed G4S.



Sådan lyder det fra G4S i en meddelelse onsdag aften, hvor selskabet kommenterer rygterne om, at den canadiske koncern vil købe hele G4S - eller dele af det.



- Der er ingen sikkerhed for, at et fast tilbud på selskabet vil blive givet af Gardaworld, eller på hvilke vilkår et tilbud måtte blive afgivet. Aktionærerne opfordres til ikke at handle på nuværende tidspunkt, skriver G4S i meddelelsen.



Den dansk-britiske sikringskoncern annoncerede i december sidste år, at den ville undersøge mulighederne for at adskille forretningsområdet, der går under navnet Cash Solutions, fra resten af koncernen. Det arbejde står stadig på.



- Parallelt med gennemgangen tager virksomheden skridt mod at være i stand til at påbegynde separationsprocessen i anden halvdel af 2019. Vores mål er at etablere to stærke, uafhængige forretninger, der er i stand til at udnytte deres ledende markedspositioner og fremragende servicetilbud.



- Bestyrelsen mener, at en adskillelse af Cash Solutions har et klart potentiale for at øge opmærksomheden og succesen hos begge forretninger, hvilket dermed vil låse op for en betydelig værdi for aktionærerne, skriver G4S i onsdagens meddelelse.



G4S fortæller også onsdag aften, at selskabet har modtaget andre uopfordrede interessetilkendegivelser for at købe forretningsområdet.



- Der kan på dette stadie ikke gives en sikkerhed for, at nogen af disse interessetilkendegivelser vil føre til et tilbud eller en handel, lyder det i meddelelsen.



Siden 2013 har G4S fokuseret på to forretningsaktiviteter - Secure Solutions og Cash Solutions.



G4S-aktien sprang onsdag til vejrs i kølvandet på rygterne om opkøbsinteressen. På den københavnske fondsbørs sluttede aktien 19,2 pct. højere i 19,18 kr.



