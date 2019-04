Louis Vuitton-ejer overrasker med højere organisk vækst end ventet: Omsætningen ramte 12,5 mia. euro

Det franske luksusbrand LVMH, der blandt andet har tasker fra Louis Vuitton og Dom Pérignon-champagne på hylderne, klarede sig bedre end ventet i årets første kvartal, hvor særligt den organiske vækst overraskede.



De første tre måneder af året bød på en organisk omsætningsvækst på 11 pct., og den samlede omsætning ramte 12,5 mia. euro. Til sammenligning havde analytikerne ventet en organisk vækst på 8,8 pct. og en samlet omsætning på 12,2 mia. euro, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



- Den trend, der blev observeret i 2018, fortsatte i første kvartal. Alle geografiske regioner oplever god vækst, skriver LVMH i salgsopdateringen, der blev offentliggjort efter europæisk børslukketid onsdag.



Der var særligt fremgang inden for mode- og lædervarer, hvor den organiske vækst ramte 15 pct. i kvartalet, hvor kategorierne vin og spiritus samt parfume og kosmetik voksede med 9 pct. organisk. Forretningen inden for ure og smykker havde en organisk vækst på 4 pct. i perioden.



LVMH ejer også kendte designermærker som Marc Jacobs, Christian Dior, Celine, Fendi og Kenzo. Derudover har selskabet også vin- og alkoholproducenter som Hennessy, Krug og Moët & Chandon i folden, og samtidig ejer selskabet også mærker inden for blandt andet parfume, kosmetik og smykker.



Onsdag sluttede selskabets aktie 0,8 pct. højere.



/ritzau/FINANS