Norsk regering inviterer Uber tilbage til Norge

Efter mange konflikter med den etablerede taxibranche valgte Uber i 2017 at trække sig delvist ud af Norge. Men nu har den norske regering foreslået store ændringer i reglerne for taxibranchen, og dermed er der åbnet for, at Uber kan gøre comeback i Norge.Det skriver Dagens Næringsliv "Vi ønsker større konkurrence for at give passagerer en fleksibelt taxiservice. Det er specielt vigtigt i en tid, hvor taxiindustriens omsætning er faldende, og nye bildelingstjenester bliver stadigt mere populære," siger den norske transportminister Jon Georg Dale i en pressemeddelelse, ifølge Dagens Næringsliv.Transportministeren siger desuden til avisen, at Uber og andre taxiselskaber er velkomne tilbage i Norge så længe de føler norske love og regler og påpeger samtidig, at Uber i så fald må etablere sig som et norsk selskab.Daniel Byrne, talsperson for Uber, siger til Dagens Næringsliv, at selskabet følger udviklingen i Norge tæt.