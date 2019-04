Investorer tabte kampen om Domino's: Ville lave kæden om til Pizza Hut

En gruppe investorer forsøgte at lave et opsigtsvækkende comeback i Danmark for den amerikanske pizzakæde Pizza Hut med et bud på resterne af den konkursramte pizzakæde Domino's.Kæden blev tirsdag aften solgt til et australsk selskab for i omegnen af 2,5 mio. euro, svarende til cirka 18,7 mio. kr. Men langt inde i processen var der stadig konkurrence om Domino's mellem de nye australske ejere, Domino's Pizza Enterprises, og gruppen af investorer. Ifølge Børsens oplysninger var forhandlingerne med gruppen af investorer så fremskredne, at investorerne afgav et konkret bud på konkursboet efter The Scandinavian Pizza Company, som hovedselskabet bag pizzakæden hed før konkursen den 4. marts.Børsen erfarer, at investorerne havde konkrete planer om at overtage Domino's-restauranterne og i samarbejde drive dem videre som en franchise under den amerikanske pizzakæde Pizza Hut.Buddet fra investorerne indebar en overtagelse af alle de resterende lejemål, hvor den konkursramte Domino's-kæde tidligere har haft restauranter, og investorerne ville herefter føre restauranterne videre under Pizza Hut-navnet.Buddet fra investorerne kommer efter en årrække, hvor Pizza Hut ad flere omgange uden held har forsøgt at indtage det danske pizzamarked.For ti år siden opgav den danske del af Pizza Hut-kæden at få økonomien til at hænge sammen i kædens danske restauranter. I samme ombæring blev de dengang tre tilbageværende Pizza Hut-restauranter i Danmark lukket.Igen i 2015 forsøgte den amerikanske pizzakæde, der blev grundlagt i 1958, at finde både investorer og franchisetagere, der ville skyde penge i danske Pizza Hut-restauranter. Men heller ikke denne gang lykkedes det for kæden at få fodfæste i det danske marked. Den danske del af den konkurrerende kæde Domino's, der drejede nøglen om i Danmark i marts, fortsætter i stedet i Danmark under Domino's-navnet.De nye ejere, Domino's Pizza Enterprises, driver i forvejen omkring 2.400 restauranter i Australien, New Zealand og Europa. Selskabet er den største franchisetager af Domino's-restauranter på verdensplan.Købet blev meldt ud på den australske børs onsdag morgen og kommer efter en turbulent tid for Domino's Pizza.I efteråret 2018 afslørede TV2-programmet "Operation X", at flere af de danske Domino's-restauranter havde fusket med datomærkninger og havde omfattende problemer med hygiejnen.Det gav i sidste ende dødsstødet for pizzakædens indtog i Danmark, lød det efter konkursen fra Hans Barslund, der var bestyrelsesmedlem i den danske del af Domino's.