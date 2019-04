Vestas anmeldt i Spanien for at udsætte ansatte for fare:

En række tillidsfolk på Vestas' fabrik i Spanien har nu anmeldt den danske vindmøllegigant for at risikere de ansattes helbred og udsætte dem for farlig kemi, der gør dem syge.



Det sker efter Fagbladet 3F har kunnet afsløre kritisable forhold på fabrikken, hvor de ansatte kommer i kontakt med brændende kemikalier, giftige stoffer og dampe og farligt slibestøv.



Ifølge tillidsfolkene har Vestas forbrudt sig mod den spanske arbejdsmiljølov og straffeloven ved at beskytte de ansatte for dårligt.



"Hver dag arbejder vi med kemiske produkter og med den beskyttelse som Vestas kræver, men det er ikke godt nok. Det kan ses i antallet af syge vi har," siger Jesús Martin, der er arbejdsmiljørepræsentant på Vestas' fabrik i Spanien og en af de tillidsfolk, der har anmeldt Vestas for brud på loven.



"Flere af vores kolleger bliver syge år efter år. Og det stopper ikke. Nu håber vi, at retten vil gribe ind, så vi kan undgå, at flere bliver syge," siger han.



Anmeldelsen kommer i kølvandet på, at Fagbladet 3F har afsløret, hvordan mindst 12 ansatte hos Vestas er blevet syge af at arbejde for den danske vindmøllegigant indenfor de seneste tre år.



Sagerne kommer efter at Vestas i Danmark stod med en lignende sag herhjemme i maj 2016.



Dengang kunne Danmarks Radio afsløre, hvordan Vestas-ansatte i årevis var blevet syge af at arbejde for vindmølleproducenten – netop fordi de blev udsat for giftige stoffer som giver allergi, astma, eksem og lungesygdomme.



Lægejournaler fra 12 ansatte, som Fagbladet 3F har gennemgået, viser alle, at sygdommene i Spanien er konstateret efter, at sagerne i Danmark blev afsløret.



Anklagemyndigheden i Spanien bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse af Vestas for brud på en række strafbare forhold.



Samtidig bekræftes det, at anklageren har påbegyndt sine undersøgelser af, om Vestas rent faktisk har brudt loven.



"Vi har modtaget anmeldelsen og indledt en foreløbig vurdering af sagen. Disse indledende forundersøgelser må højest tage seks måneder," skriver anklagemyndigheden i Ciudad Real i en mail.



Ifølge Fagbladet 3F's oplysninger drejer det sig især om brud på tre forskellige paragraffer i henholdsvis straffeloven og arbejdsmiljøloven, som Vestas står anklaget for.



Strafferammen kan være op til tre års fængsel, hvis ledelsen hos Vestas bliver fundet skyldig.



Ifølge den spanske fagforening USO er mange ansatte på fabrikken blevet syge med astma, eksem og allergi, fordi Vestas ikke har gjort nok for at sikre de ansattes helbred.



"Vestas har ikke revurderet risikoen (ved at arbejde på fabrikken, red.) eller sat forebyggende foranstaltninger i gang efter der blev påvist tilfælde af syge på fabrikken, selv om de er forpligtet ved lov til at gøre det," fortæller Francisco Javier Gómez, der er medlem af samarbejdsrådet på Vestas Daimiel og repræsenterer USO.



Fagbladet 3F har foreholdt Vestas kritikken, men Vestas ønsker ikke at udtale sig om sagen.



"Vestas kommenterer af princip ikke på potentielle eller igangværende retssager," skriver Vestas' pressechef, Anders Riis, i et mailsvar.