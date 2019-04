Novo-konkurrent tilbyder billigere insulin før høring om høje priser

Den franske medicinalvirksomhed Sanofi, der ligesom Novo Nordisk producerer insulin, har med virkning fra onsdag udvidet en kampagne, hvor selskabet tilbyder flere amerikanske diabetikere billigere insulin.



Af en meddelelse fra Sanofi fremgår det, at flere amerikanske apoteker vil være del af den udvidede kampagne, som tilbyder omkring et månedligt forbrug af alle Sanofis forskellige insulinmidler til en pris på 99 dollar. I meddelelsen fortæller Sanofi, at tilbuddet kan spare nogle personer op mod 3000 dollar om året.



Det er imidlertid ikke alle patienter, der har mulighed for at tage del i tilbuddet. Det er således kun patienter uden sygeforsikring, som derfor betaler af egen lomme, eller personer, som har en privat sundhedsforsikring, der er berettiget. Ifølge Bloomberg News har Sanofi oplyst, at omkring 10 pct. af insulinpatienterne betaler af egen lomme.



Onsdagens udvidelse kommer, efter at Sanofi i april lancerede kampagnen "Insulins VALyou Savings Program". Siden lanceringen har mere end 6500 personer med diabetes ifølge Sanofi tilmeldt og benyttet sig af kampagnens tilbud.



Sanofis nyhed kommer forud for en høring i Repræsentanternes Hus onsdag, hvor det franske selskab og andre insulinproducenter, herunder Novo Nordisk, vil deltage i en debat omkring priserne på insulin, som fra flere sider er blevet kritiseret for at være for høje.



/ritzau/FINANS