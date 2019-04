Relateret indhold Artikler

Widex-ejerne Tøpholm og Westermann investerer et trecifret millionbeløb i det danske selskab Uneeg Medical, som har udviklet teknologien til et lille implantat.



Det skriver Børsen.



Uneeg Medical satser på at skabe milliardsalg på det nye implantat efter 12 års udviklingsarbejde. Implantatet, som hedder Uneeg 24/7, er udviklet til at konstant overvåge hjernens aktivitet og hjælpe med at ordinere medicin.



- Vi forventer at sælge 5000 implantater om året efter tre år, og det svarer til en omsætning på en halv mia. kr., siger Torben Sandgren, der er administrerende direktør for Uneeg Medical, til Børsen.



Målgruppen for implantatet er den tredjedel af verdenens epilepsipatienter, som er hårdest ramt, og selskabet har netop fået den sidste CE-godkendelse til Uneeg 24/7 for at kunne blive solgt på det europæiske marked.



/ritzau/FINANS