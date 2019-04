Voleon Capital Management LP har reduceret sit sats på kursfald i Bavarian-aktien.



Investeringsselskabet har nu shortet 160.646 aktier i Bavarian Nordic mod tidligere 0,58 pct. af aktiekapitalen, fremgår det af en meddelelse fra Finanstilsynet.



Det er anden gang i april, at Voleon Capital reducerer. Tidligere blev short-positionen skåret fra 0,68 pct. til 0,58 pct.



En aktie i Bavarian Nordic handles onsdag formiddag 0,4 pct. højere i 139,60 kr.



Vælger man at gå short i en aktie, låner man aktier fra en aktionær og sælger dem i håb om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere kurs og aflevere dem tilbage til ejeren.



Det vil sige, at man satser på, at aktien bliver mindre værd. På den måde kan en investor tjene differencen - minus et gebyr til ejeren for at låne aktien samt eventuel kurtage.



/ritzau/FINANS