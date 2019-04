International sværvægter indtager formandsstolen i Kirk Kapitals bestyrelse

Der bliver rokeret rundt i bestyrelsen i Lego-arvingerne Kirk Johansens personlige investeringsselskab, Kirk Kapital, hvor en sværvægter i det internationale erhvervslivs vil indtage formandsstolen.



Det drejer sig om Bjarne Graven Larsen, der er tidligere investeringsdirektør i den canadiske pensionsfond Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), hvor var han i to et halvt år ansvarlig for forvaltningen af en formue på over 1000 mia. kr.



Rokaden betyder, at den hidtidige bestyrelsesformand Casper Kirk Johansen bliver ny næstformand, og Jens Jørgen Madsen og Leif Hasager træder ud af Kirk Kapitals bestyrelse, mens Birgitte Nielsen forbliver i bestyrelsen.



"Bjarne Graven Larsen kom ind i bestyrelsen i 2018. Han er et stort aktiv, og jeg er utroligt glad for, at han har takket ja til formandsposten. Samtidig har vi med Oscar Mosgaard i bestyrelsen fået en af Danmarks helt store kapaciteter på området for virksomhedshandler ombord. Det er jeg naturligvis også meget tilfreds med. Endelig vil jeg gerne takke Jens Jørgen Madsen og Leif Hasager for deres store indsats i bestyrelsen igennem mange år," siger Casper Kirk Johansen.



Samtidig med udnævnelsen af den nye formand træder Oscar Mosgaard også ind i bestyrelsen. Han har bl.a. været med til at stifte corporate finance-delen af erhvervsbanken FIH, hvor han var ledende partner fra 2006 til 2014.



Fra 1999 til 2010 var Bjarne Graven Larsen fondsdirektør og investeringsansvarlig i ATP. Herefter rykkede han videre til direktionen i FIH Erhvervsbank, inden han blev finansdirektør i Novo Holdings, der er moderselskab for Novo Nordisk og Novozymes.



Milliardformue i Kirk Kapital



Kirk Kapital er pengetanken bag Kirk Johansen-familien, som har til formål at investere og skabe langsigtede afkast for familien.



Kirk Kapital er ejet af Gunhild Kirk Johansen og hendes tre sønner, Anders, Casper og Morten Kirk Johansen.



Egenkapitalen i Kirk Kapital lød i regnskabet fra 2017 på 4,3 mia. kr. Formuen stammer fra spaltningen af Lego-ejerskabet i 2007, hvor Gunhild Kirk Johansen solgte sin ejerandel i virksomheden Lego til sin bror Kjeld Kirk Kristiansen.



De to søskende er tredje generation efter Lego-stifteren Ole Kirk Kristiansen.