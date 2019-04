Demant og Philips er klar med lancering af fælles høreapparater

Relateret indhold Tilføj søgeagent Philips

Danske Demant og den hollandske elektronikvirksomhed Philips er onsdag klar med lanceringen af de første fælles produkter i forbindelse med det samarbejde, som parterne indgik sidste år.



Der er tale om en hel familie af Philips-brandede høreapparater, som er baseret på Demants teknologi.



Der er ikke Demants allerede brandede produkter fra Oticon-familien Opn S, der er på hylderne under et andet navn, men Philips-produkterne er baseret på den samme underliggende teknologi, som danner grundlag for Oticons Velox S-platform.



Philips-produkterne kommer i en række forskellige formfaktorer og på forskellige prispunkter, og der er også inkluderet forskellige trådløse forbindelsesmuligheder, genopladelig batteriteknologi og kontrol-apps i pakken.



Produkterne er tiltænkt en række forskellige markeder og salgskanaler, der typisk er mere forbrugerorienterede end de steder, hvor Oticon i dag sælger flest høreapparater.



De nye produkter kommer til at gå under navnet Philips Hearlink, og der er oprettet en ny hjemmeside hos Philips, hvor man kan se produkterne.



"Baseret på en delt vision om at forbedre livet for mennesker gennem innovative sundhedspleje vil dette nye samarbejde ikke alene ændre måden, hvorpå vi ser hearing healthcare, men også udvide definitionen af hearing healthcare," siger Spencer Ramsey, der er brand-chef hos Philips, om lanceringen.



"Ved at kombinere Demants verdensførende høreapparatteknologi med Philips' globale brand inden for sundhedspleje vil samarbejdet gøre hearing healthcare-oplevelsen rigere," fortsætter han.



For Demant er netop Philips-brandet et stærkt argument for samarbejdet, da det vil åbne muligheder på nye markeder, hvor det danske selskab ikke er så stærkt repræsenteret i dag.



/ritzau/FINANS