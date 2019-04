Carlsberg Danmark indgår kæmpeaftale med stor barkoncern

Carlsberg Danmark har indgået en aftale med den store danske barkoncern Rekom, der ejer mere end 90 forretninger og barer spredt over Danmark, men også i Norge og Finland.



Det oplyser Carlsberg Danmark.



Da Rekom har barer uden for Danmark rækker aftalen også ud over Danmark. Carlsberg kalder selv aftalen "historisk stor og vigtig", men vil ikke sætte beløb på.



"Vi har de sidste 20 år haft en stærk, topprofessionel partner i Carlsberg Danmark, og nu tager vi det næste store skridt sammen," siger Adam Falbert, der er administrerende direktør i Rekom Group.



Det er hans plan fremover at sælge endnu flere Carlsberg-produkter over bardiskene og sætte gang i en masse nye aktiviteter, der ventes at ville kunne drive trafik og aktivering for både Carlsberg og for Rekom.



Adam Falbert mener, Carlsberg har nogle muskler, som Rekom skal bruge for at nå målet om at blive Europas største barkoncern.



"Carlsbergs produkter og teknologi, som blandt andet det nye Draughtmaster fustagesystem, der sikrer længere holdbarhed og større variation, er vigtige elementer på den rejse, og en del af årsagen til, at vi indgår denne aftale," siger Adam Falbert.



Også Carlsberg er ganske tilfreds.



"Rekom er Carlsbergs største kunde indenfor segmentet on-trade, der dækker over salget til barer, restauranter og pubber, oplyser administrerende direktør i Carlsberg Danmark," Søren Brinck.



Han kalder aftalen historisk, da den rækker ud over Danmarks grænser, da Carlsberg også er partner i andre lande.



Ifølge Dagbladet Børsen rundede Rekom i 2018 en omsætning på 573,2 mio. kr. og ventes gennem opkøb og vækst ifølge avisen at ramme 1 mia. kr. i 2220.



/ritzau/FINANS