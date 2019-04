Pandora vil charmere Kina med lokalt-inspirerede smykker

Den danske smykkekoncern Pandora har kastet sig over traditionelle kinesiske symboler i en ny kollektion rettet mod det kinesiske marked.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Kollektionen, der lanceres onsdag, er den første fra Pandora, som er skræddersyet specifikt til ét marked og kunne blive det første forsøg på at specialdesigne særlige kollektioner fremadrettet, siger Kenneth Madsen, der er chef for Pandoras Asia-Pacific region, til nyhedsbureauet.



"Kineserne elsker globale mærker, men de sætter pris på lokal relevans, og at et brand viser, at det er dedikeret til Kina gennem særlige designs," siger han.



Reuters skriver, at det er afgørende for Pandora, at selskabet får succes i Kina, i og med at årtiers vækst sidste år fik en brat opbremsning.



/ritzau/FINANS