Levis Strauss & Co imponerer med omsætningsvækst

Den amerikanske producent af cowboybukser og modetøj Levi Strauss & Co. imponerede tirsdag markedet, efter at selskabet efter den amerikanske børs' lukketid kunne præsentere salgstal for første kvartal af regnskabsåret 2019.



De finansielle resultater var de første af sin salgs, efter at selskabet vendte tilbage på børsen i marts.



I første kvartal af 2019 omsatte selskabet for 1,44 mia. dollar og landede dermed en omsætningsvækst på 7 pct. i kvartalet.



Indtjeningen per aktie endte på 37 cent, mens det justerede EBITDA landede på 234,9 mio. dollar i kvartalet.



Levi Strauss & Co-aktien stiger tirsdag 1,7 pct. i eftermarkedet. Bloomberg News skriver, at aktien er steget 29 pct., siden den blev børsnoteret igen sidste måned.



/ritzau/FINANS