Droner skal levere aftensmad og hovedpinepiller i Australien

Et droneselskab har som det første i Australien - og et af de første verden over - fået tilladelse til at levere varer med droner.



Selskabet Wing er blevet godkendt af australske luftfartsmyndigheder.



Det betyder, at det fremover vil levere dagligvarer til udvalgte indbyggere i et område i den australske hovedstad, Canberra.



Wing har de seneste 18 måneder leveret varer på forsøgsbasis.



Selskabet oplyser, at det blandt andet har leveret "mad og drikke, håndkøbsmedicin og lokalproduceret kaffe og chokolade".



Omkring 3000 leveringer er blevet foretaget det seneste halvandet år. Og myndighederne har vurderet, at det er foregået sikkert. Udleveringerne vil dog kun være tilladt omkring 11-12 timer i døgnet.



De skal også være manuelt styret og må altså ikke styres automatisk.



I første omgang dækker dronerne et område på omkring 100 hjem. Det forventes dog hurtigt at blive bredt ud til et større område.



Myndighederne, der har givet tilladelsen, har ikke taget stilling til eventuelle støjgener eller krænkelser af privatlivet. Noget, der ellers har vist sig at kunne give problemer under forsøgene.



Wing understreger, at leveringer med droner giver mindre trafik og reducerer forurening. Leveringerne tager omkring seks til ti minutter.



Dronerne flyver på el og kan flyve 120 kilometer i timen. De flyver typisk omkring 120 meter over jorden. Det fremgår af Wings hjemmeside.



Kunderne bestiller varerne gennem en app, hvorefter dronerne kort tid efter flyver af sted med varerne. Nå de når frem, står de stille i luften og leverer varerne ved hjælp af et langt kabel.



I USA lancerede det internationale kurerfirma UPS i sidste måned landets første godkendte leveringer med droner.



