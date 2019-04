Swedbank: Usandsynligt at chefer bliver dømt

Relateret indhold Artikler

Ingen af Swedbanks chefer kommer sandsynligvis til at blive dømt af den svenske udgave af bagmandspolitiet, den såkaldte Ekobrottsmyndigheten, for svindleri.



Det siger Carl Svernlöv, der er advokat hos Baker McKenzie, til SvD Näringsliv ifølge det svenske medie Direkt.



"De kommer aldrig til at lykkedes med at fælde nogen for svindleri. Jeg kan ikke se, at kravet i lovovertrædelsen er opfyldt," siger han til mediet.



Swedbank har i den seneste tid været i vælten efter længere tids mistanke om hvidvask i banken. Det er blandt andet blevet rapporteret, at banken skal have været brugt til at gennemføre overførsler for 135 mia. euro, eller mere end 1400 mia. svenske kr., fra såkaldt "højrisiko udenlandske kunder".



En del af pengene skal være ført mellem Swedbank og Danske Banks estiske filial, der har været centrum for en omfattende sag om hvidvask.



Sagen har indtil videre betydet, at danske Birgitte Bonnesen har mistet jobbet som administrerende direktør, ligesom at Lars Idermark, der indtil for nylig var bestyrelsesformand, har valgt at trække sig.



/ritzau/FINANS