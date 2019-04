Lamper med lyd i: Ikea og Sonos får et kærlighedsbarn

Relateret indhold Tilføj søgeagent Ikea Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Ikea

Din yndlingssang kan fremover brede sig ud fra både hylder og lamper i dit hjem.



Møbelfirmaet Ikea har indgået et samarbejde med lydfirmaet Sonos om at lave interiør med højttalere i. Det oplyser Ikea i en pressemeddelelse.



Deres to første produkter er allerede klar til at rykke ind i hjemmet. Tirsdag bliver en lampe og en hylde med højttalere i fremvist under designugen i den italienske by Milano.



Ifølge designchef hos Sonos Tad Toulis er samarbejdet opstået, fordi kombinationen af musik og lys er afgørende for at sikre en god stemning. Lyddelen står Sonos for.



"Uanset om du hører din babys jubel eller lytter til det 80'er hit, som din mor elskede, er lyden en dyb, emotionel del af vores liv," siger han i en pressemeddelelse.



Ikea har siden 2015 arbejdet på at skabe produkter til fremtidens digitale hjem. Bordlampen og boghylden hører til kollektionen Symfonisk, kan kobles til Sonos' eksisterende sortiment og styres via en app.



Ifølge fremtidsforsker ved firmaet Future Navigator Liselotte Lyngsø er det digitale interiør fra de to firmaer langtfra det første af sin slags på markedet.



Faktisk har de to været sløve i optrækket sammenlignet med firmaer i andre lande, mener hun.



"Det er en konkurrence, der er i fuld gang allerede, og der er gang i langt mere end bare lyd og lys, så det er på tide, at Ikea og Sonos også kommer ind i kampen," siger hun.



Der går ikke længe, før forbrugerne kommer til at gå hjem med mere intelligente løsninger under armen end en hylde med højttaler i. Fremover kommer hjemmet til at kende vores ønsker og behov, mener Liselotte Lyngsø.



"Det er lidt afhængigt af, hvornår vi får 5G ind, som kommer til at være langt hurtigere end den, vi har i dag. Hvis vi er heldige, er det inden for fem års tid."



5G er den næste generation af det mobile netværk, som blandt andet skal sikre lynhurtigt internet. Så snart det er integreret, er det nemmere at udbrede digitale løsninger, som netop kører over nettet.



