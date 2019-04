Tesla forlænger købstilbud på batteriproducent

Relateret indhold Tilføj søgeagent Tesla Motors Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Tesla Motors

Elbilproducenten Tesla meddeler mandag efter den amerikanske børs' lukketid, at selskabet forlænger sit købstilbud på batteriproducenten Maxwell Technologies frem til den 15. maj.



Det skriver Bloomberg News.



I februar meldte Tesla sig på banen med et opkøb af batteriproducenten for 4,50 dollar per aktie - svarende til 218 mio. dollar.



Det er ikke første gang, at Tesla forlænger fristen. I marts forlængede bilproducenten i første omgang sit tilbud til 10. april ifølge Bloomberg News.



Mandag endte Tesla-aktien dagen med et fald på 0,6 pct. til 273,20 dollar. Maxwell Technologies-aktien faldt 0,2 pct. til 4,62 dollar.



/ritzau/FINANS