Det norske lavprisluftfartsselskab Norwegian har udpeget administrerende direktør Bjørn Kjos' højre hånd. Det er finansdirektør Geir Karlsen, der får den rolle.



Det oplyser selskabet.



Geir Karlsen kom til Norwegian for et år siden - og nu skal han altså være næstkommanderende i det norske selskab.



- Geir har i løbet af det seneste år vist solidt lederskab og har opbakning blandt kolleger fra alle lag i Norwegian. Jeg ser frem til at fortsætte det meget tætte, konstruktive og strategiske samarbejde med ham, siger Bjørn Kjos.



