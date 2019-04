Vestager giver GE trecifret millionbøde for forkerte oplysninger under milliardopkøb af danske LM Wind Power

General Electric (GE) har givet forkerte oplysninger i forbindelse med opkøbet af danske LM Wind, og derfor udsteder EU-Kommissionen nu en bøde til det amerikanske selskab.



Det går af en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen, der er offentliggjort mandag formiddag.



Bøden lyder på 52 mio. euro, hvilket svarer til omkring 388 mio. danske kr. Ifølge pressemeddelelsen udskrives bøden, fordi GE gav ukorrekte oplysninger i forbindelse med EU-Kommissionens undersøgelse af selskabets planlagte opkøb.



"Kvaliteten af vores undersøgelser og beslutninger om fusioner afhænger af kvaliteten af de oplysninger, vi indsamler. Korrekte oplysninger har afgørende betydning for, at Kommissionen kan træffe afgørelser på konkurrenceområdet på grundlag af alle relevante informationer."



"Den bøde, der i dag er blevet pålagt General Electric, er et bevis for, at Kommissionen tager det meget alvorligt, når virksomheder ikke overholder deres pligt til at give os korrekte oplysninger," siger konkurrencekommissær Margrethe Vestager.



Sagen har dog i virkeligheden ikke ret meget med danske LM Wind Power at gøre, der blev købt af GE i 2016 for 11,2 mia. kr.



Problemet er, at GE i forbindelse med købet af den danske vingeproducent oplyste EU i starten af 2017, at man ikke var i gang med at udvikle en større offshore-vindmølle end den på 6MW, der allerede var i produktporteføljen.



I virkeligheden var man dog i al hemmelighed i gang med at udvikle markedets kraftigste offshore-mølle på hele 12MW, hvilket EU således blev gjort opmærksom på fra anden side end GE.



"Kommissionen konstaterede dog på grundlag af oplysninger indsamlet fra en tredjepart, at GE samtidig tilbød potentielle kunder en 12 megawatt-havvindmølle, fremgår det af pressemeddelelsen, og det er netop det, der har ført til bøden.



Det fik i første omgang GE til at trække anmeldelsen af den planlagte fusion tilbage. I midten af februar samme år indsendte selskabet en ny ansøgning om at overtage LM Wind, hvor de korrekte oplysninger fremgik, og i marts 2017 godkendte EU-Kommissionen fusionen.



Mandagens afgørelse får derfor ingen betydning godkendelsen af opkøbet af LM Wind, da den var baseret på de nye og korrekte oplysninger.