GN udsteder aktieoptioner til en markedsværdi af 53,5 mio. kr

Høreapparatkoncernen GN udsteder aktieoptioner til både direktionen og en række nøglemedarbejdere.



Det drejer sig om 784.235 aktieoptioner, der har en samlet værdi af omkring 53,5 mio. kr., fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen mandag morgen. Her fremgår det, at den teoretiske markedsværdi for én aktieoption er beregnet til 68,2 kr.



581.140 er de udstedte aktieoptioner er gået til medarbejdere, mens de resterende 203.095 er udstedt til medlemmerne af direktionen hos GN. Udstedelsen er sket som et led i et langsigtet aktiebaseret incitamentsprogram.