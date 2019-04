Wow Air-grundlægger vil genoplive flyselskabet efter konkurs

Skúli Mogensen, der stiftede flyselskabet Wow Air, der for nylig gik konkurs, overvejer at genoplive det islandske lavprisflyselskab.



Det skriver branchemediet Check-In med henvisning til det islandske medie Fréttablaðið, der kan fortælle, at grundlæggeren og en række nøglemedarbejdere forsøger at rejse 40 mio. dollar fra investorer. Planen er ifølge mediet at starte flyselskabet op igen under samme navn.



Skúli Mogensens investorpræsentation indeholder ifølge Fréttablaðið en toårig strategiplan for det nye selskab. Den indebærer blandt andet, at Wow Air umiddelbart efter at have fået en driftstilladelse vil lease fem Airbus-fly til et unavngivet europæisk flyselskab i 12 uger. Fra juni vil selskabet ifølge planen begynde at etablere nye ruter til i alt 13 destinationer, skriver Check-In.



I slutningen af marts aflyste Wow Air alle afgange og lukkede for sine aktiviteter. Selskabet havde længe kæmpe med at holde sig i luften, og en kriseplan havde tidligere ført til massefyringer.



Ifølge Check-In forsøgte Wow Air også at skaffe ny kapital i månederne op til konkursen hos en amerikansk kapitalfond, der dog ikke valgte at investere i det islandske selskab. Heller ikke Icelandair var indstillet på at overtage selskabet.