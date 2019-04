Erhvervsmanden Johan Schrøder er død

Erhvervsmanden og milliardæren Johan Schrøder døde fredag i en alder af 78 år efter i en årrække at have lidt af den kroniske sygdom lungefibrose.



Han er kendt som topchef i tre årtier i medikokoncernen Radiometer, som faderen Carl Schrøder stiftede i 1930'erne. Johan Schrøder førte familievirksomheden videre igennem mange år indtil den blev solgt for 4,4 mia. kr. i 2004 til amerikanske Danaher.



Johan Schrøder har igennem årene også fungeret som formand for Dansk Industri og formand for kapitalfonden Axcel, som han stiftede sammen med vennen Christian Frigast i 1994.



"Jeg lærte Johan at kende, da jeg i Privatbanken havde kundeansvaret for Radiometer. Senere blev vi naboer i de engelske rækkehuse i Klampenborg og mødtes tit i den fælles gårdhave. Naturligvis kom vi fra tid til anden også til at tale forretning, bl.a. om fremkomsten af en række virksomheder, som havde brug for generationsskifter. Det var med til at forme tankerne om at etablere et dansk industriudviklingsselskab der købte, udviklede og solgte sine virksomheder igen," skriver Christian Frigast i et mindeord.



"Johan Schrøders betydelige entusiasme og opbakning var afgørende for, at Axcel blev etableret tilbage i 1994, og hans støtte de efterfølgende år var yderst værdsat. Det vil jeg være ham evig taknemmelig for," skriver han videre.



Samme år som salget af Radiometer fandt sted, købte Johan Schrøder Aggersvold Gods med tilhørende hestepension, som han over årene har renoveret for millioner, men som han for et par år siden satte til salg, da sygdommen begyndte at besvære ham yderligere.