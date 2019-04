Efter mistanke om snyd og hemmeligt kartel: BMW hensætter over 1 mia. euro til mulig EU-bøde

Den tyske bilproducent BMW sætter nu over 1 mia. euro, svarende til 7,5 mia. kr., til side i tilfælde af, at bilproducenten bliver idømt en bøde af EU for at hindre konkurrencen.



Hensættelsen vil ifølge Ritzau ske i forbindelse med regnskabet for første kvartal, og derfor forventes BMW's EBIT-margin i år at blive 1-1,5 pct. point under det tidligere ventede på 6-8 pct.



Det sker, efter at EU-Kommissionen fredag meddelte BMW, at bilfabrikanten er under mistanke for at hindre konkurrence i udviklingen af emissions-reducerende teknologi.



Kommisionen mener, at den tyske bilproducent har brudt reglerne i samarbejde med de to tyske bilfabrikanter VW og Daimler.



BMW oplyser dog, at selskabet vil bestride indvendingerne fra Kommissionen med alle lovlige midler, hvis det bliver nødvendigt. Det vil dog ifølge selskabet tage tid at vurdere de præcise eventuelle finansielle konsekvenser.



Et usædvanligt kartel



Som tidligere beskrevet af Børsen mistænker den danske EU-kommissær Margrethe Vestager de tre bilfabrikanter for at have udgjort et usædvanligt kartel, hvor de indbyrdes skal have aftalt, hvilken teknologi, der skulle bruges i bilerne.



"Vi mener, at der har været et samarbejde om ikke at forbedre produkter. Det handler om udstødningsgasser og rensning, og det handler om at have en ringere rensning end man egentlig kunne have," sagde EU-kommissæren på et pressemøde i København fredag.



Hun oplyste også, at Kommisionen mener, at bilproducenternes aftale skal være sket i hemmelighed, og at formålet skulle være at bremse konkurrencen på udviklingen af en type teknologi, der havde til formål at gøre diesel- og benzinbiler mere miljøvenlige.



"Det er et lidt atypisk kartel. Det er ikke et kartel, hvor man har aftalt priser. Det er ikke et kartel, hvor man har fordelt kunder. Det er ikke et kartel, hvor man har delt markedet. Det, der er vores mistanke, er, at det er et kartel, hvor man har aftalt, hvilken teknologi, man vil bruge, og derfor er forbrugerne blevet snydt for at kunne købe den mest miljørigtige bil," sagde hun fredag.



De tre fabrikanter har 10 uger til at svare på anklagerne og kan også bede om en mundtlig høring, hvis de ønsker det.



Børsen / Ritzau/FINANS