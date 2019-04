Nordic Transport Group (NTG), der er storaktionær i Neurosearch med en ejerandel på 22,95 pct., har som lovet fredag offentliggjort detaljer om forslag til Neurosearchs generalforsamling 29. april for at gennemføre en sammenlægning af de to selskaber.



Forslagene stilles af Neurosearch efter aftale med NTG.



Der stilles blandt andet forslag om, at udstedelse af fondsaktier til eksisterende Neurosearch-aktionærer kan blive nødvendig. Der foreslås konkret udstedelse af op til 40 mio. kr. nominelt indtil 29. april 2024. Stykstørrelsen på Neurosearch-aktier ventes udsat for omvendt aktiesplit, således at stykstørrelsen i Neurosearch stiger fra 0,05 kr. til 1,00 kr.



"Gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil reducere antallet af selskabets udstedte aktier, således at 20 aktier a nominelt 0,05 kr. sammenlægges til én aktie a nominelt kr. 1."



"Eventuelle aktieposter på mindre end 20 aktier samt overskydende aktier efter sammenlægning til et helt antal aktier vil blive indløst kontant af selskabet til en pris baseret på markedskursen af selskabets aktier i en passende periode forud for indløsningsmeddelelsen," fremgår det af indkaldelsen til generalforsamlingen.



Der foreslås også en bemyndigelse til bestyrelsen om at udstede nye aktier uden fortegningsret mod apportindskud - indskud af aktiver. Konkret foreslå op til 1,2 mia. kr. Det ventes anvendt overfor NTG's aktionærer.



Der søges også en bemyndigelse til at udstede nye aktier mod kontantindskud, hvilket tænkes anvendt mod nye investorer. Der foreslås konkret at aktiekapitalen kan udvides med op til 400 mio. kr. frem til 29- april 2024.



Det foreslås også, at NTG optages som binavn til Neurosearch.



NTG har overfor bestyrelsen i Neurosearch tilkendegivet, at gennemførelse af sammenlægningen forudsætter, at kursen på aktierne i Neurosearch indtil endelig beslutning om gennemførelse af sammenlægningen maksimalt er 4,45 kr. pr aktie ad nominelt 1 kr.



"Skulle kursen stige andet end marginalt, kan sammenlægningen ikke ventes gennemført," skriver Neurosearch.



Det understreges i meddelelsen, at der endnu ikke indgået bindende aftale om sammenlægning, "og der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at en sådan aftale vil blive indgået eller gennemført, eller at et udbud af nye aktier vil blive gennemført."



"Investorer skal således ikke købe eller sælge aktier i Neurosearch i tillid til eller i forventning om, at en sådan aftale vil blive indgået eller gennemført, eller at et udbud vil blive gennemført," pointeres det.



Det var sidste år i maj, at NTG gav købstilbud på Neurosearch' tomme børsskal for at komme den vej ind på fondsbørsen.



Der er budt 4,45 kr. for en aktie i Neurosearch, der fredag lukkede i 4,41 kr.



Ritzau/FINANS