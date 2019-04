Løvens Hule-pengemand lander aftale med Vækstfonden og går på jagt efter iværksættere

Han har tidligere investeret i selskaber som Normal, Autobutler og Mybanker og forklarer, at han med matching-lånet fra Vækstfonden deler risikoen og samtidig er med til at øge muligheden for at finansiere virksomhederne, så de kan nå at skabe værdi og afkast.



Skal genskrive spillereglerne



Hos Vækstfonden siger investeringsdirektør Rolf Kjærgaard, at projektet skal sende mere kapital ud til danske iværksættere, der er i den tidlige fase, og skabe flere muligheder for risikovillig kapital til virksomhederne.



"Vi samarbejder med mange forskellige business angels, der som investorer har hver deres strategi, erfaring og netværk, som giver de forskellige virksomheder forskellige muligheder. Det skaber et diversificeret finansieringstilbud til virksomhederne," siger han i pressemeddelelsen.



Ifølge fonden skal virksomhederne have maks. 1 mio. kr. i akkumuleret omsætning og være i den tidlige fase for at kunne modtage matching-lånet, der kan være mellem 0,25 og 7,5 mio. kr.



Selvom Jan Lehrmann særligt er på jagt efter virksomheder med "et internationalt potentiale" og "en forretningsmodel, som kan skaleres," er personkredsen bag virksomhederne mindst lige så vigtig, forklarer han.



"Jeg ser efter virksomheder, som forsøger at genskrive spillereglerne på det marked, hvor de er og derimod opnå en skalerbar position. Holdet bag er altafgørende. Det skal være mennesker, som har hjertet med i forretningen, og som har drivet og eksekveringskræften til at gøre en forskel," lyder det fra Jan Lehrmann.



Når en af fondens i alt 16 såkaldte business angels vælger at investere i en virksomhed, kan virksomheden vælge at optage et lån i samme størrelse som investeringen med en rente på 9 pct. og en løbetid på seks år.



Der er ifølge Vækstfonden afdragsfrihed og renteoprul de første tre år af lånet.

