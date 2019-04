Medie: Apple Music overhaler angiveligt Spotify i USA

Apple Music har overhalet den svenske musikstreamingtjeneste Spotify i USA, når der måles på antallet af betalende abonnenter.



Det oplyser anonyme kilder med kendskab til tallene til The Wall Street Journal.



Apple Music er Spotifys største konkurrent, og på markedet i USA har den amerikanske musikstreamingtjeneste formået at vokse hurtigere om måneden.



Ifølge kilderne har Apple Music haft en månedlig vækstrate på mellem 2,6 og 3,0 pct., mens Spotify angiveligt har haft en månedlig vækstrate i USA på mellem 1,5 og 2 pct.



Samtidig oplyser kilderne ifølge The Wall Street Journal, at Apple Music havde mere end 28 mio. abonnenter i USA i februar, mens Spotify havde omkring 26 mio. amerikanske abonnenter. Tallene skulle dække over antallet af betalende abonnenter og er fratrukket de abonnenter, der gør brug af en prøveperiode.



Hvis lyttere, der ikke betaler for at høre musik gennem streamingtjenesterne, og derfor også løbende bliver mødt af reklamer, tælles med, har Spotify fortsat flere lyttere samlet set i USA, skriver det amerikanske erhvervsmedie.



Spotify-aktien stiger 1,7 pct. på børsen i New York , mens Apple-aktien løftes 0,3 pct. fredag eftermiddag dansk tid.



Ritzau/FINANS