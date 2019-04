En heftig byggeaktivitet venter forude på havmøllemarkedet, der i perioden 2019 til udgangen af 2028 samlet ventes at blive på over 120 gigawatt på globalt plan.



Forud for det ventede boom på markedet kan forsyningskæden til industrien ifølge analytiker Søren Lassen fra konsulentfirmaet Wood Mackenzie se ind i seks overordnede udfordringer, hvor det ene er netop efterspørgslen.



"Fra 2019 til 2028 venter vi, at der på globalt plan skal opsættes havmøller med en samlet kapacitet på over 120 gigawatt på globalt plan. Så der kommer til at være en eksplosiv vækst globalt. Og hvor væksten historisk har været baseret på få markeder, særligt centralt i Europa, så har vi fremadrettet både markeder uden for Europa, men du har også nye markeder inden for Europa," siger Søren Lassen til Ritzau Finans på en konference i Bilbao.



Det giver naturligvis leverandørerne den udfordring, at de skal imødekomme et meget bredere marked, hvis de skal ud at jage noget af efterspørgslen.



Regler for lokal produktion



En yderligere udfordring er, at de nye markeder i større grad har love, der tilskynder brugen af lokal arbejdskraft og lokalt udstyr.



"Det kan være vanskeligt for en leverandør, som måske har brugt flere år på at sætte en stor og effektiv produktion op i Europa. Hvis du vil være en del af det globale marked, må man derfor stille sig selv det spørgsmål, hvordan man så får det her globale 'footprint'," siger Søren Lassen.



Han tilføjer, at der til at starte med dog også vil være mulighed for at eksportere meget, før kravene til lokal produktion sættes op.



Prispres og cost-out



Udfordrende er prispresset også. Som resten af industrien er også forsyningskæden til havmøllemarkedet presset til konstant at levere forbedringer til en samlet nedbringelse af prisen på vindenergien – den såkaldte "levelized cost of energy" (LCOE).



"Ser man på budrunderne, så er det helt tydeligt, at priserne falder ekstremt meget, så for at du kan leve op til det, er du også nødt til at reducere LCOE signifikant på havvind. Det har man så gjort," siger Søren Lassen.



En af de største drivkrafter for et forbedret regnestykke har været en reduktion i CAPEX-omkostninger, som omfatter omkostninger til selve turbinen samt fundamenter og transmission.



"Vi forventer, at CAPEX-omkostningerne i gennemsnit samlet kommer til at falde med omkring 30 pct. frem til 2023. Men det vil være meget forskelligt på tværs af de individuelle projekter grundet deres særlige karakteristika," siger Søren Lassen.



Forskellige områdeforhold



Meget forskellige karakteristika for de havområder, hvor der de kommende år ventes at skulle opsættes store havmølleparker, er ligeledes noget, som forsyningskæden skal forholde sig til.



Det omfatter blandt andet forhold som vanddybder, afstand til kysten samt projekters størrelse.



"Udfordringen er, at der er et stort spænd i forhold til områdernes karaktertræk, herunder eksempelvis i Taiwan, hvor du altså er ude i udfordrende vanddybder og også har tyfoner," forklarer Søren Lassen.



Et andet forhold, han fremhæver, er, at møllerne – og dermed de enkelte komponenter - bliver større og større. Det sker samtidig med, at der er udsigt til at skulle levere større og større mængder.



"Du skal kunne producere mere, og du skal kunne producere større, og du har regler for lokalt produktionsindhold. Dette er en udfordring, særligt set i lyset af at havvindmøllemarkedet globaliseres, og at prispresset fortsætter," siger Søren Lassen.



Han er dog sikker på, at industrien er i stand til at håndtere udfordringerne, hvilket den også historisk har vist.



Landvindindustrien udviklede sig i sin tid hastigt fra sin spæde start – og den overvandt ligeledes en række store udfordringer.



