DSV forventer at offentliggøre tilbudsdokument for Panalpina den 13. maj

Den danske transport- og logistikkoncern DSV forventer at offentliggøre sit tilbudsdokument i forbindelse med opkøbet af konkurrenten Panalpina omkring den 13. maj.



Det fremgår af en indberetning til de amerikanske børsmyndigheder, SEC, skriver Bloomberg News.



DSV forventer desuden, at tilbudsperioden vil løbe fra den 28. maj til den 26. juni, og at den periode kan blive udvidet med op til 40 handelsdage, hvis det godkendes i Panalpinas bestyrelse.



