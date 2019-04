Vestager om mistanke mod bilproducenter: "Det er et lidt atypisk kartel"

Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager mistænker de tre bilfabrikanter BMW, VW og Daimler for at have udgjort et usædvanligt kartel, hvor virksomhederne indbyrdes har aftalt, hvilken teknologi, der skulle bruges i bilerne.



Det fortæller Margrethe Vestager på et pressemøde i København, efter at hun fredag har sendt et brev til BMW, VW og Daimler, hvor hun skriver, at EU-Kommissionen indtil videre er nået frem til, at de tre virksomheder har handlet i strid med reglerne.



"Vi mener, at der har været et samarbejde om ikke at forbedre produkter. Det handler om udstødningsgasser og rensning, og det handler om at have en ringere rensning end man egentlig kunne have," siger EU-kommissæren.



Hun mener, at de tre bilfabrikanter i al hemmelighed har aftalt et samarbejde, der skulle bremse konkurrencen på udviklingen af en teknologi, der ellers havde til formål at gøre både diesel- og benzinbiler mere miljøvenlige.



"Det er et lidt atypisk kartel. Det er ikke et kartel, hvor man har aftalt priser. Det er ikke et kartel, hvor man har fordelt kunder. Det er ikke et kartel, hvor man har delt markedet. Det, der er vores mistanke, er, at det er et kartel, hvor man har aftalt, hvilken teknologi, man vil bruge, og derfor er forbrugerne blevet snydt for at kunne købe den mest miljørigtige bil," siger hun.



Droppede en del af anklagerne



Fabrikanterne BMW, Daimler og Volkswagen har nu 10 uger til at svare på anklagerne. De har også mulighed for at bede om en mundtlig høring.



Ifølge Ritzau mener kommissionen, at den påståede snyd har stået på i perioden fra 2006 til 2014.



Margrethe Vestager kan dog endnu ikke oplyse, hvad konsekvenserne kan blive for de tre virksomheder.



"Det kan godt blive et spørgsmål om bøde. Jeg har hørt nogle meget, meget store tal i pressen, som jeg ikke kan genkende, men hvor stor bøden bliver ligger et godt stykke ude i fremtiden," siger hun.



Sanktionerne vil først blive udmålt, når der ligger en afgørelse.



"Hvis og såfremt vi træffer beslutning, og den beslutning bliver anket, vil det blive afgjort ved EU-domstolen," forklarer hun.



Ifølge Margrethe Vestager er EU-Kommissionen ikke gået videre med en del af anklagerne mod bilproducenterne, fordi det er tilladt at samarbejde om sikkerhedsstandarder i biler.