ISS indgår partnerskab med Bygningsstyrelsen i milliardklassen

Bygningsstyrelsen har indgået et partnerskab med ISS, og aftalen vil have en samlet værdi af 2 mia. kr. i løbet af en periode på syv år.



Kontrakten forventes at være underskrevet efter 15. april i år, og aftalen vil have effekt fra starten af oktober, fremgår det af en pressemeddelelse fra ISS fredag eftermiddag.



Aftalen indebærer, at ISS skal levere catering, bygningsvedligeholdelse, rengøring, sikkerhed og andre serviceydelser til 162 lokationer i Danmark.



"Vi er glade og stolte over, at Bygningsstyrelsen har valgt os som samarbejdspartner, og vi ser frem til sammen med Bygningsstyrelsen at skabe de bedste rammer for, at medarbejdere og gæster hos de omfattede statslige myndigheder og styrelser kan fokusere på at løse deres kerneopgaver."



"Samtidig glæder vi os til at byde velkommen til flere end 200 nye kolleger, der i forbindelse med aftalen får ISS som deres nye arbejdsgiver," siger Flemming Bendt, der er administrerende direktør for ISS Danmark, i en pressemeddelelse.



/ritzau/FINANS