Santa Fe-aktionær foreslår flere ændringer op til generalforsamling

Når Santa Fe mandag 29. april holder ordinær generalforsamling i København, skal der tages stilling til flere ændringsforslag fra en af flyttevirksomhedens aktionærer.Frederik Foged Dreyer-Nielsen, som ud over at være Santa Fe-aktionær også er bestyrelsesformand i selskabet Dannebrog Invest, har i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen stillet forslag om at ændre vedtægterne for antallet af medlemmer i bestyrelsen samt indføre en aldersbegrænsning i bestyrelsen.I sit første forslag ønsker Frederik Foged Dreyer-Nielsen, at bestyrelsen skal bestå af minimum fem og højest syv medlemmer i stedet for minimum tre og højest seks medlemmer efter de gældende vedtægter. Det forslag bliver imidlertid ikke støttet af Santa Fes bestyrelse, som i stedet foreslår, at bestyrelsen reduceres fra fem til tre medlemmer. I samme ombæring foreslår bestyrelsen genvalg af Henning Kruse Petersen, Preben Sunke og Jesper Teddy Lok, mens Michael Hauge Sørensen og Jakob Holmen Kraglund ikke genopstiller.Aktionær Frederik Foged Dreyer-Nielsen ønsker desuden at opstille til valg til bestyrelsen, men bestyrelsen støtter ikke valget af ham.I sit andet forslag ønsker Frederik Foged Dreyer-Nielsen, at der tilføjes en pligt for bestyrelsesmedlemmer til at udtræde i det år, de fylder 70 år. Skulle forslaget blive godkendt, vil det betyde, at Santa Fes nuværende bestyrelsesformand, Henning Kruse Petersen, ikke kan genvælges, da han på tidspunktet for generalforsamlingen vil være fyldt 71 år.Bestyrelsen støtter imidlertid heller ikke forslaget om at indføre en aldersgrænse i sine vedtægter.VIL HAVE EJERE BEDRE REPRÆSENTERETÆndringsforslagene fra Frederik Foged Dreyer-Nielsen skal ses i det lys, at han ud over en række andre erhvervsposter også er initiativtager til en gruppe kaldet "Aktive Santa Fe-aktionærer".- Denne gruppe henvender sig til aktionærer i Santa Fe Group, som ønsker, at ejerne bliver bedre repræsenteret i bestyrelsen, står der om gruppen på Linkedin, hvor det fremgår, at gruppen har otte medlemmer.For få dage siden fik Santa Fes aktionærer nyt om den økonomiske situation i selskabet. Årsregnskabet for 2018 viste et fald i omsætningen til 214,2 mio. euro fra 248,6 mio. euro året før, samtidig med at driftsresultatet (EBIT) viste et minus på 50,3 mio. euro mod et plus på 19,8 mio. euro forrige år.Midt i den økonomisk svære tid kan Santa Fe glæde sig over, at det har landet en aftale med selskabet Proventus, så driften frem til 1. april 2020 er sikret uden tilbagebetalinger af gælden indtil da. Inden da skal Santa Fe dog have skåret en del omkostninger ud af regnestykket, før forretningen igen for alvor kan komme på sporet oven på store tab sidste år.Derfor er der sat gang i et stort restruktureringsprogram, som allerede blev indledt i januar og februar, og som nu er godt på vej ind i sin anden fase.Når først restruktureringsprogrammet "har taget endelig form", vil Santa Fe komme med konkrete forventninger til 2019.Siden årsskiftet har Santa Fe-aktionærerne fået barberet lidt over halvdelen af værdien af deres aktier, i og med at aktiekursen er faldet omkring 53 pct./ritzau/FINANS