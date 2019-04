Maersk Drilling kan blive mål for opkøb af konkurrenter

Først måtte A.P. Møller-Mærsk opgive at sælge Maersk Drilling og valgte i stedet i forbindelse med halvårsregnskabet for 2018 at fortælle om en selvstændig børsnotering af borerigselskabet. Men nu kan det være, at det nyudskilte selskab alligevel kan blive et opkøbsmål.Det skriver Shippingwatch. Ifølge analysehuset Wood Mackenzie betyder noteringen under navnet The Drilling Company of 1972, at flere af de helt store rigselskaber formentlig vil kigge nærmere på Maersk Drilling. Det gælder blandt andet John Fredriksens Seadrill.- I slutningen af 2017 forudså vi, at Maersk Drilling ville blive et opkøbsmål, når det blev udskilt fra A.P. Møller-Mærsk. Mens kun få af de store rigselskaber - Transocean, Ensco og Seadrill - har valgt at lave opkøb i de sidste to år, så tror vi på, at TDC 1972 vil blive en del af konsolideringen på den korte bane, vurderer analytiker Leslie Cook i en meddelelse ifølge Shippingwatch.Frans Høyer, analytiker i Handelsbanken, mener, at det kan hænge sammen med, at prisen kan blive en anden på et børsnoteret selskab, hvor markedet bestemmer, end da Mærsk kunne sætte prisen.- Maersk skrev egenkapitalen (i Drilling, red.) op med 800 mio. dollar før noteringen efter tidligere at have barberet den ned. Det, de hævede den til, var måske den pris, som de havde i tankerne at sælge selskabet til, og skal det være en lavere pris, skal det være en, der er i markedet, siger analytikeren til Shippingwatch med henvisning til markedsprisen bestemt af aktiekursen.Frans Høyer ser dog ikke selv nogen oplagt køber./ritzau/FINANS