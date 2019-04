Genmabs partner søger om ny godkendelse til udvidet brug af kræftmidlet Darzalex

Biotekselskabet Genmabs amerikanske partner, Janssen, har indsendt en ansøgning til de japanske sundhedsmyndigheder vedrørende en supplerende godkendelse til kræftmidlet Darzalex.



Det oplyser Genmab i en meddelelse til fondsbørsen fredag morgen.



Ansøgningen forsøger at få godkendt Darzalex i kombination med midlerne Lenalidomide og Dexamethasone som behandling til patienter, der indtil for nyligt er blevet diagnosticeret med forskellige former for knoglemarvskræft, og som ikke kandiderer til en højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation.



Siden august 2012 har Janssen haft den eksklusive globale ret til at udvikle, producere og markedsføre Darzalex, der er Genmabs bedstsælgende middel.



/ritzau/FINANS