Amazon meldes på vej ind i markedet for kopimedicin

Handelskæmpen Amazon er angiveligt godt på vej ind på hylderne i de amerikanske apoteker med en stribe produkter inden for kopimedicin.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til analysefirmaet Cleveland Research.



Selskabet går med det træk efter Amazon Prime-kunder, der gerne vil betale for kopimedicin - mest sandsynligt mennesker uden forsikring eller med gode muligheder for at trække købene fra i skat, vurderer Rob Eich, der er analytiker hos Cleveland Research ifølge nyhedsbureauet.



Amazon meddelte torsdag, at selskabet har tilføjet en stribe sundhedsfunktioner til Alexa - Amazons personlige assistent. Det drejer sig blandt andet om opdateringer om recepter hos Express Scripts.



/ritzau/FINANS