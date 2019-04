Direktører og bestyrelsesmedlem i Genmab sælger aktier for 113 mio. kr.

Jan van de Winkel, der er administrerende direktør hos biotekselskabet Genmab, har solgt 42.400 aktier i selskabet for en samlet pris på 49,7 mio. kr.



Aktierne er solgt i løbet af torsdagens handel til gennemsnitligt 1172,40 kr.



Til sammenligning sluttede Genmab-aktien torsdag i 1172,50 kr. efter et fald på 0,3 pct. over dagen.



Ligeledes torsdag har David Eatwell, der er finansdirektør hos Genmab, solgt 45.000 aktier til samme gennemsnitspris, hvilket dermed har givet ham knap 52,8 mio. kr.



Anders Gersel Pedersen, der er bestyrelsesmedlem hos Genmab, har desuden solgt 9000 aktier - ligeledes til 1172,40 kr. stykket. Det har givet ham små 10,6 mio. kr.



Ritzau/FINANS