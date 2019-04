Novozymes plantede torsdag eftermiddag nyheden om, at enzymproducenten fortsætter sit biosamarbejde på landbrugsområdet med tyske Bayer som nøglepartner.



Sidste år købte Bayer amerikanske Monsanto, der var det danske selskabs tidligere partner, og derfor har der været usikkerhed om, hvorvidt samarbejdet ville fortsætte efter opkøbet.



Men det gør det - og tilmed i en bredere opsætning end tidligere, fordi Novozymes har mulighed for at samarbejde med andre partnere end Bayer for en bredere udnyttelse end kerneområdet majs og soja.



"Vi regner med, at vi på den måde, som aftalerne er lavet, vil få mere værdi af vores investeringer fremadrettet," siger Tina Sejersgård Fanø, der er direktør for landbrug og bioenergi hos Novozymes, til Ritzau Finans.



"Bayer er en fantastisk partner, og vi er rigtig glade for, at vi kan blive ved med at samarbejde med den på det fokusområde, som vi også havde i den gamle alliance. Der var fokus på soja og majs, men det her giver også mulighed for at få rullet vores løsninger bredere ud til flere afgrøder og lande," fortsætter hun.



Novozymes har allerede sat navne på to nye partnere i torsdagens meddelelse. Det er Univar Solutions og UPL. Derudover vil det danske selskab også udforske partnerskaber inden for biologisk bekæmpelse i lighed med det eksisterende partnerskab med Syngenta.



Ritzau/FINANS