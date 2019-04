B&O-analytiker fik to negative overraskelser:

B&O-aktien lukkede med et minus på 4,4 pct. , da selskabet torsdag offentliggjorde sit regnskab for tredje kvartal 2018/19.Og her bekræftede Bang & Olufsen, hvad selskabet var blevet tvunget til at melde ud i sidste uge i forbindelse med en nedjustering: Salget dykker med hele 18 pct., ligesom indtjeningen også bevæger sig i den forkerte retning."Men vores udgangspunkt er, at vi mener, at vi har en god strategi. Vi mener også, at vi har et hold og nogle partnere, der kan levere på det. Men der er ingen tvivl om, at vi har behov for at arbejde med vores planer, så vi sikrer en bedre eksekvering fremover," siger Henrik Clausen, Bang & Olufsens adm. direktør.Selskabet blev natten til tirsdag i sidste uge tvunget ud i en nedjustering – den anden på få måneder.Selskabet forventer nu, at omsætningen for året vil falde med omkring 10 pct., mens de frie pengestrømme ventes at ende på et minus mellem 200 og 250 mio. kr."Det er klart, at vi ikke er tilfredse med de nedjusteringer, og det giver anledning til at arbejde endnu mere med at skabe solide planer og få eksekveret på strategien. Vi forventer at kunne levere fremdrift," siger Henrik Clausen.Ifølge B&O er der to hovedårsager til, at omsætningen i tredje kvartal er langt lavere end forventet. Først og fremmest falder salget i den såkaldte staged-kategori, som tv-forretningen hører under, med 34 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.Den anden årsag er, at selskabets evne til at ændre salgs- og distributionsnetværket har skuffet. Den manøvre har været en central del af strategien."Men jeg hæfter mig ved, at vores forhandlere har haft et godt salg målt på enheder. Jeg ser ikke noget, der peger i retningen af, at staged ikke er relevant for Bang & Olufsen," siger Henrik Clausen.Men hvis forhandlerne troede, at de kunne sælge flere fjernsyn, ville de vel have bestilt flere hjem til butikkerne?"Jo, men vi skriver også i vores meddelelse, at vi forventer at komme tilbage igen. Forhandlerne har nedbragt lagrene i Q3, men baseret på salget har vi en forventning om, at staged-kategorien bliver ved med at være relevant."Ifølge B&O-analytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets var der ikke de store nyheder i forhold til sidste uges nedjustering, hvor elektronikvirksomheden fremlagde foreløbige tal.Alligevel fik han to negative overraskelser: Dels at salget faldt på B&O's onlineplatform. Men også at B&O har reduceret sin tilstedeværelse i multibrandbutikker med under 200 butikker, så der ved kvartalets afslutning var 5229 butikker."Derfor kan hele forklaringen på omsætningsfaldet ikke ligge i distributionskæden. Der er også et produktissue. De har ikke fået fornyet deres produktprogram, og det har selskabet også selv snakket om. Og det er det gode gamle B&O-problem," siger Michael Friis Jørgensen.Han tilføjer, at de fleste investorer nu venter på B&O's nye strategiplan, som ventes præsenteret senere på året."Jeg sidder tilbage med en lidt værre fornemmelse i forhold til de tal, der blev præsenteret i sidste uge," siger Michael Friis Jørgensen.Da B&O nedjusterede i sidste uge, fik selskabet som vanligt hug fra investorerne. De sendte aktien ned med hele 26 pct., mens flere B&O-forhandlere, som Børsen talte med, efterlyste nye produkter."Vi føler, at vi har gode produkter i markedet på tværs af vores kategorier. Det tror jeg også, at de fleste af vores forhandlere vil sige, at vi har," siger Henrik Clausen, der dog understreger, at B&O har flere nye produktlanceringer i pipelinen de næste 12-24 måneder.