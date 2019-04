Den amerikanske superstjerne Beyoncé skal fremover udvikle nye sneakers og tøj i samarbejde med sportsmærket Adidas.



Det oplyser Adidas i en pressemeddelelse.



"Beyoncé bliver en af mærkets kreative partnere, og hun skal udvikle nyt originalt fodtøj og tøj," lyder det fra den tyske sportstøjsgigant.



Derudover bliver Beyoncés mærke Ivy Park også relanceret i samarbejde med Adidas. Ivy Park blev oprindeligt oprettet i 2016 sammen med det britiske mærke Top Shop, skriver nyhedsbureauet Reuters.



"Det her er mit livs partnerskab," siger 37-årige Beyoncé.



"Adidas har haft stor succes med at skubbe de kreative grænser. Vi deler en filosofi, der sætter kreativitet, udvikling og socialt ansvar højest i en virksomhed," lyder det videre fra sangerinden.



De økonomiske detaljer ved samarbejdet er ikke oplyst.



Adidas har i forvejen stor succes med samarbejdet med en anden amerikansk musikstjerne, rapperen Kanye West.



Adidas og West står i fællesskab bag den populære Yeezy-sneakerserie.



Både Adidas og andre sportsmærker som Nike og Puma har de seneste år forsøgt at appellere mere til kvinder, skriver Reuters.



Omkring en fjerdedel af Adidas' salg kommer fra produkter til kvinder.



Det er lavere end hos eksempelvis Puma. Puma, der ligesom Adidas er tysk, ansatte i 2014 musikstjernen Rihanna som kreativ direktør.



Sidste måned sagde Adidas, at de kvindelige fodboldspillere, der er sponsoreret af Adidas, vil modtage den samme bonus som mandlige fodboldspillere, hvis de vinder VM til sommer.



Ritzau