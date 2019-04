Der er stadig et arbejde at gøre i forhold til at skabe en fælles forretningskultur efter fusionen mellem Siemens Wind Power og Gamesa i april 2017.



Det siger vindmølleproducentens administrerende direktør, Markus Tacke, til Ritzau Finans på en vindmøllekonference i Bilbao.



Oprindeligt ventede selskabet at kunne realisere synergier på 230 mio. euro gennem fusionen, men det blev siden hævet til 400 mio. euro og hastigheden for realiseringen speedet op fra fire til tre år.



"Vi annoncerede integrationen som afsluttet efter 18 måneder og er ret komfortable med hensyn til de økonomiske fordele af fusionen. I den henseende er den afsluttet. Når det så er sagt, så er der stadig ting at gøre for at afslutte fusionen - specielt når det gælder mere detaljerede spørgsmål relateret til arbejdsprocesser og metodikker," siger Markus Tacke.



Det bunder blandt andet i forskellige forretningskulturer de to fusionerede selskaber imellem. Her tænker han ikke så meget på de regionale kulturforskelligheder mellem Danmark og Spanien, hvor selskabet har de fleste af sine ansatte placeret.



"I forhold til de regionale kulturer mellem Danmark og Spanien, synes jeg, at det går ret godt. Folk finder sammen og er fokuserede på selskabets succes, men hvad der stadig bliver adresseret, er, at selskaberne kommer fra forskellige kulturer forretningsmæssigt."



"Det handler mere om, hvordan vi gør forretning og vores tilgang til kunderne. Der har været forskelligheder i måden, tingene blev gjort på i Siemens Wind Power og Gamesa. Det er stadig noget, vi har brug for at afrunde," siger Markus Tacke.



