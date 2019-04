Novozymes løfter forventningerne efter BioAG-nyt

Relateret indhold Aktieordbog

Enzymproducenten Novozymes løfter forventningerne til hele 2019's overskudsgrad og resultatvækst, i forbindelse med at selskabet har løftet sløret for en ny opsætning af BioAG-samarbejdet med tyske Bayer som hovedpartner.



Bayer har købt amerikanske Monsanto, som Novozymes egentlig havde samarbejdet med, og derfor har der været usikkerhed om, hvorvidt det tyske selskab ville fortsætte samarbejdet med enzymproducenten.



Det er nu bekræftet, og det betyder, at Novozymes løfter sine forventninger til hele 2019's overskudsgrad (EBIT-margin) og resultatvækst. Der ventes nu en overskudsgrad på 29-30 pct. og en resultatvækst på 5-10 pct.



Tidligere ventede Novozymes en EBIT-margin på 28-29 pct. og en resultatvækst på 0-5 pct.



Justeringen kommer, fordi Novozymes i de kommende kvartaler vil indregne udskudte indtægter i resultatopgørelsen.



Idet The BioAg Alliance bliver opløst tre måneder inde i året, vil 24 mio. kr. af de forventede 113 mio. kr. -som beskrevet i Årsrapporten 2018 - i indregnede udskudte indtægter for 2019 blive realiseret som omsætning. De resterende 89 mio. kr. samt det udestående restbeløb på 198 mio. kr. vil blive realiseret som andre driftsindtægter i andet kvartal af 2019, skriver Novozymes i en meddelelse torsdag eftermiddag.



"Som følge heraf øges forventningen til overskudsgrad for 2019 fra 28-29 pct. til 29-30 pct., og forventningerne til vækst i årets resultat øges til 5-10 pct. mod tidligere 0-5 pct.," fortsætter enzymkoncernen.



I samme ombæring sænkes forventningerne til de frie pengestrømme dog også til 2,0-2,4 mia. kr. fra tidligere 2,2-2,6 mia. kr. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) ventes nu at blive cirka 24 pct. mod tidligere cirka 23 pct.



Justeringen af pengestrømmene skyldes udskudte skattebetalinger fra den tidligere alliance, som er affødt af de udskudte indtægter, der nu bogføres. Opjusteringen af ROIC er en afspejling af, at Novozymes forventer at skabe forøget værdi med den nye opsætning.



Ritzau/FINANS