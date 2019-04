Novozymes og BioAG fortsætter med Bayer som nøglepartner

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novozymes

Bayer

Syngenta Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Bayer

Novozymes

Syngenta

Novozymes og Bayer fortsætter partnerskabet omkring innovation og kommercialisering inden for kerneområdet mikroorganismer til majs samt om distribution til de vigtigste sojamarkeder.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen torsdag eftermiddag.



"Yderligere forfølger Novozymes et multipartner-setup, hvoraf de to nye partnere, Univar Solutions og UPL, annonceres i dag. Novozymes vil også udforske partnerskaber inden for biologisk bekæmpelse i lighed med det eksisterende partnerskab med Syngenta."



"Det nye setup forventes at give Novozymes mulighed for at skabe yderligere værdi gennem investeringer inden for bæredygtigt landbrug (BioAG)," lyder det i meddelelsen.



Endvidere oplyser Novozymes, at forventningerne til organisk salgsvækst i 2019 for Novozymes generelt samt for landbrug og foder er uændrede.



Det langsigtede mål for BioAg om at levere teknologi til 250-500 mio. acres fastholdes også. Forventningerne til overskudsgrad, vækst i årets resultat, frie pengestrømme før opkøb samt afkast af investeret kapital for 2019 opdateres som følge af udskudte indtægter af engangskarakter.



Ritzau/FINANS