Det svenske energiselskab Vattenfall har ingen planer om at vende blikket mod markeder som Taiwan og USA for at udvikle vindmølleprojekter.



Fokus er og bliver på Europa, hvor der ifølge chefen for selskabets vindaktiviteter, Gunner Groebler, er et kæmpe potentiale.



"Hvis du ser på den politiske agenda i Europa, både i Bruxelles men også i hvert af de enkelte lande, så er der et enormt vækstpotentiale for vedvarende energi – både vind onshore og offshore, men også solenergi."



"Europa har så meget potentiale, og Vattenfall skal høste fordelene ved at have et stærkt kendskab til kernemarkederne her i regionen – frem for at sprede os for tyndt ud ved at springe over ud på oversøiske markeder som Taiwan eller den amerikanske østkyst."



"Vi vil holde fokus og levere, hvad vi er gode til her i Europa," fastslår Gunnar Groebler.



Ritzau/FINANS