Profil: Bent A. Nielsen skabte et verdenskendt dækdynasti

Visionen om en virksomhed, der genbruger dæk, tog sin form i hovedet på Genan-stifteren Bent A. Nielsen allerede tilbage i 1970'erne. Her overtog Bent A. Nielsen en dækvirksomhed i Viborg, hvilket fik ham til at undre sig over, at kasserede dæk endte på lossepladsen.



Nogle år efter, i midten af 80'erne, fortalte en civilingeniør ham om muligheden for at genbruge dæk, og Bent A. Nielsen gik derfor i gang med at tage kontakt til forskellige forretningsfolk.



En af dem var den daværende direktør for Miljøstyrelsen Jens Kampmann, tidligere socialdemokratisk minister og søn af Viggo Kampmann.



Han så store muligheder i Bent A. Nielsens idé og Miljøstyrelsen bevilgede derfor 1,2 mio. kr., der skulle bruges til at undersøge mulighederne for at udvikle teknologien til genbrug af dæk.



To år efter investerede Miljøstyrelsen et større millionbeløb til opførelsen af det første Genan-anlæg.



I 2003, året efter at Bent A. Nielsen havde solgt sin anden virksomhed, Viborg Gruppen, åbnede Genan sin første fabrik i nærheden af Berlin. Genan bed sig fast og ender med at bygge tre anlæg i Tyskland.



Efter opgøret med PKA, revideringen af årsregnskaber og med en ny ledelse tjener Genan i dag igen penge og med fabrikken i Viborg, de tre fabrikker i Tykland og den største af sin art i Texas er Genan verdens største aktør inden for genanvendelse af dæk.