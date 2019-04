Den amerikanske hedgefond Coltrane Asset Management fortsætter med at øge sin shortposition i Pandora.



I en indberetning til Finanstilsynet fremgår det, at hedgefonden nu har en shortposition, som betyder at spekulere i et kursfald, på 0,90 pct. mod tidligere 0,81 pct.



Siden Coltrane Asset Management i starten af februar første gang meldte sig som shortinvestor i Pandora, har hedgefonden kun øget sin shortposition.



Når en investor vælger at gå kort - eller short - i en aktie, lånes der en portion aktier i selskabet, der sælges i håb om at kunne generhverve dem til en lavere kurs.



Sker det, kan sælgeren levere aktien tilbage og score differencen - fratrukket lånegebyr og eventuel kurtage - som gevinst.



Pandora-aktien stiger torsdag eftermiddag med 0,2 pct. til 302,20 kr. Siden årsskiftet er aktien gået op med godt 14 pct.



Mens indeværende år foreløbigt har været ganske godt for Pandora-aktien, så var sidste år mildest talt ganske forfærdeligt, i og med at aktien tabte hele 59,2 pct., når der korrigeres for udbytter.



Ritzau/FINANS