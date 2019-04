Jeudan opjusterer efter renteomlægning og køb af ejendomme

Relateret indhold Tilføj søgeagent Jeudan Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Jeudan

Jeudan har efter et stort fald i den tiårige danske rente omlagt sine renteaftaler til et lavere renteniveau, og det er medvirkende til, at ejendomsselskabet kan opjustere sine forventninger til indeværende år.



Det fortæller Jeudan i en fondsbørsmeddelelse torsdag formiddag.



"Med henblik på at udnytte det aktuelt lave renteniveau har Jeudan omlagt porteføljen af renteaftaler på cirka 10 mia. kr. til et lavere renteniveau og fastholdt en løbetid på gennemsnitligt cirka ti år," skriver selskabet i meddelelsen.



Foruden omlægningen af renteaftaler har det også betydning, at selskabet har øget sin rentedækning samt indgået aftale om køb af to ejendomme for samlet 206 mio. kr. Ejendommene overtages i løbet af andet kvartal.



"Hertil kommer værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle gældsforpligtelser - positive som negative - som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder," uddyber Jeudan om årsagen til opjusteringen.



Nu venter Jeudan for 2019 et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet 680-720 mio. kr. mod før i niveauet 660-700 mio. kr. Til sammenligning havde selskabet i 2018 et EBVAT-resultat på 655 mio. kr.



Omsætningen forventes uændret på niveau med 2018, hvor den lød på 1583 mio. kr.



Jeudan venter at offentliggøre sit regnskab for første kvartal 15. maj.



/ritzau/FINANS