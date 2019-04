Tesla skuffer med nye leveringstal - falder 31 pct fra fjerde kvartal

Elbilsproducenten Tesla må endnu en gang indkassere et markant stød i mellemgulvet, efter selskabet onsdag kom med skuffende nye tal for antallet af leverede biler.31 pct. færre biler leverede Tesla i første kvartal af 2019 end i fjerde kvartal af 2018, hvilket betyder, at bilkoncernen i første kvartal af 2019 leverede i alt 63.000 biler. Det skriver bl.a. CNBC. Analytikere havde, ifølge CNBC, forventet, at Tesla kunne have leveret ganske mange flere biler, faktisk omkring 76.000. Analytiker hos Wedbush Dan Ives karakteriserer de fejlslagne leveringstal for dårlige men ikke "apokalyptiske."Tallene kommer endda efter, at Tesla-stifer Elon Musk tidligere har været ude at meddele, at bilfabrikanten ville tabe penge i det første kvartal af 2019.For at gøre ondt værre, så har Tesla produceret over 77.000 biler i løbet af det første kvartal - biler, som nu altså fylder i lagerbeholdningen.Tesla-aktien ligger i præmarkedet til et minus på 6,85 pct.