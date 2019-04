Mærsks robotsats i havneterminaler fejler

Relateret indhold Artikler

A.P. Møller-Mærsk har investeret milliarder i at automatisere arbejdet i selskabets havneterminaler i APM Terminals.



Men robotterminalerne er mindre effektive end dem, der er fuldt bemandede med menneskelige medarbejdere, skriver Finans.



"Det er en myte, at automatiserede terminaler på magisk vis kan flytte flere containere på kortere tid. I realiteten ender de fleste faktisk med at være langsommere end en manuel terminal," siger Neil Davidson, havneanalytiker hos den maritime analysevirksomhed Drewry, til Finans.



Som eksempel fremhæver erhvervsmediet Maasvlakte 2-terminalen i Rotterdam i Holland, som har kostet Mærsk knap 4 mia. kr.



Mærsk har tidligere fremhævet, at den nye i terminal skulle kunne give et løft i produktiviteten på 40 pct. Men der flyttes blot 25 containere per kran per time i terminalen, mens den APM Terminals' anden terminal i Rotterdam ifølge Finans kan flytte nogen flere containere i timen.



Oven i det er der endda også nogen flere ansatte i Maasvlakte 2-terminalen, end APM Terminals oprindeligt havde flaget for, skriver mediet.



