Aktier: Chipproducenter og teknologikæmper forrest i grønt marked

De amerikanske aktier var i god form onsdag, hvor der var pæne stigninger at spore i alle tre toneangivende indeks.



Det altdominerende tema i markedet var nye opløftende meldinger omkring handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, som flere iagttagere nu igen vurderer er så langt fremme, at der snart kan landes en reel aftale, som kan gøre en ende på toldstriden mellem verdens to største økonomier.



Derudover var positive nøgletal fra Kina fra morgenstunden dansk tid også med til at bidrage til begejstringen.



Blandt lyspunkterne var en stribe af de største teknologiselskaber, og også flere chipproducenter blandede sig i toppen efter positive kommentarer om sektoren fra japanske Nomura.



S&P 500-indekset steg med 0,2 pct., og Nasdaq-indekset, der indeholder flere af teknologiselskaberne, løftede sig 0,6 pct. Endelig steg Dow Jones-indekset med 0,2 pct.



Stigningerne fulgte, efter at friske tal fra Kina fra morgenstunden viste en noget stærkere udvikling i PMI for servicesektoren, end det var ventet i markedet.



Samtidig var der atter meldinger om, at en handelsaftale mellem USA og Kina nærmer sig hastigt, om end der fortsat mangler enkelte knaster, før der kan opnås enighed.



"At handelsforhandlingerne angiveligt kommer tættere på en aftale giver helt klart et positivt løft til de asiatiske og amerikanske markeder," siger Robert Pavlik, der er investeringsstrateg og porteføljeforvalter hos Slatestone Wealth i New York, til Reuters.



Teknologikæmper med fremme



Blandt de stigende aktier var teknologikæmperne Apple, Microsoft og Googles moderselskab, Alphabet, der steg med henholdsvis 0,7 pct., 0,7 pct. og 0,5 pct.



Samtidig var der i særdeleshed god stemning omkring chipproducenterne, efter at det japanske finanshus Nomura spåede stor vækst for dem i de kommende år.



Det er blandt andet stor efterspørgsel og udvikling inden for kunstig intelligens, førerløse biler, 5G-netværk og Internet of Things (IoT), der får Nomura til at tro på en god udvikling for chipproducenterne.



Finanshuset spår en årlig vækst på op til 9 pct. i perioden 2020-2025, skriver Bloomberg News.



Advanced Micro Devices (AMD) steg efter den nyhed med 8,5 pct., mens Intel hoppede 2,1 pct., Micron Technology steg 0,7 pct., og Nvidia løftedes 3,1 pct.



Signet belønnet for regnskab



Smykkekæden Signet Jewelers, som forhandler Pandora-smykker, steg i øvrigt med 0,5 pct. efter offentliggørelsen af sit regnskab for fjerde kvartal af 2018/19.



Signet fik i fjerde kvartal, der også omfattede januar, et justeret overskud per aktie på 3,96 dollar mod ventet 3,82 dollar blandt analytikerne ifølge Bloomberg News.



Salget i butikker, der har været åbne i mindst et år - det såkaldte sammenlignelige salg - faldt med 2 pct. i kvartalet, mens analytikerne havde ventet et fald på 1,9 pct.



I 2019/20 venter Signet et overskud per aktie på 2,87-3,45 dollar, og midten af intervallet på 3,16 dollar ligger dermed lidt højere end analytikerestimatet på 3,07 dollar ifølge Bloomberg News.



Mindre godt gik det Gamestop, der driver en kæde af computerspilbutikker. Aktien i selskabet faldt med 4,7 pct. Det skete, efter at kæden tirsdag aften fremlagde et skuffende regnskab for fjerde kvartal.



Gamestop fik en justeret indtjening per aktie på 1,45 dollar mod ventet 1,58 dollar ifølge et estimat fra Bloomberg News. Nettooverskuddet i kvartalet landede på 3,06 mia. dollar mod ventet 3,27 mia. dollar.



Skidt gik det også for Caterpillar, der fik sænket sin anbefaling hos Deutsche Bank og faldt med 0,6 pct. Banken ser blandt andet en stigende risiko for en svag udvikling i Caterpillars ordrebog.



/ritzau/FINANS