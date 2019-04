Carlsberg: Tysk domstol frifinder Carlsberg i kartelsag

Retten i Tyskland har onsdag afsagt dom tidligere end ventet i sagen, hvor Carlsberg var anklaget for at deltage i et kartel på det tyske marked.



"Retten har bekræftet, at Carlsberg ikke deltog i prisaftaler. Vi er glade for, at en langtrukken juridisk proces nu har nået sin afslutning, og at vi har den endelige afgørelse fra retten i Düsseldorf. Vores klient er tilfreds med afgørelsen, der tillader den at se fremad og fortsætte sin forretning i Tyskland med hovedformålet om at tilfredsstille kunder og forbrugere," skriver Christian Horstkotte, der er partner hos advokatfirmaet Baker & McKenzie, som er forsvarer for Carlsberg i sagen, i en pressemeddelelse.



Carlsberg har ikke yderligere kommentarer, men pressechef Kasper Elbjørn bekræfter over for Ritzau Finans, at Carlsberg er tilfredse med konklusionen om, at bryggeriet ikke deltog i et kartel.



En tysk anklager havde ellers krævet, at Carlsberg skulle betale 1,9 mia. kr. for sin deltagelse i et påstået kartel på det tyske marked, og det beløb var en del over det, som konkurrencemyndighederne i Tyskland i første omgang havde krævet, at den danske bryggerikoncern skulle betale.



Sagen stammer fra 2014, hvor 11 bryggerier sammen med en række individuelle personer blev anklaget for ulovlige prisaftaler på det tyske marked i begyndelsen af 2008, har Finans.dk tidligere beskrevet.



Alle valgte at betale bøderne, på nær Carlsberg og bryggeriet Radeberger, men netop Radeberger har siden valgt at trække sin appel tilbage på grund af risikoen for en højere bøde. Dermed var Carlsberg det eneste selskab, der førte sagen videre til appeldomstolen i Düsseldorf, som altså onsdag frikendte bryggeriet i sagen.



/ritzau/FINANS