Morningstar har skruet ned for sit kursmål for Mærsk, der er sænket til 10.700 kr. fra 12.000 kr.



Den positive anbefaling "køb" fastholdes dog, fremgår det af data fra Bloomberg News.



Ændringen kommer dagen inden, at Maersk Drilling bliver udskilt fra Mærsk-koncernen i en selvstændig børsnotering.



Dermed forsvinder der også noget værdi ud af Mærsk-aktierne.



